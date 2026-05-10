3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: 3D Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
3D Systems wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,081 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 92,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,5 Millionen USD in den Büchern standen.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,280 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 392,6 Millionen USD, gegenüber 386,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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