Ausblick: 3D Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

3D Systems lädt am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass 3D Systems für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,050 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei 3D Systems für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 93,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 389,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 386,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at