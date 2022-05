Ausblick: 3D Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

3D Systems präsentiert in der am 09.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,001 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,20 Prozent auf 132,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,101 USD aus. Im Vorjahr waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 595,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 615,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at