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WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: 3D Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

3D Systems öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,043 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 97,3 Millionen USD – ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3D Systems 91,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,140 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 393,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 386,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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