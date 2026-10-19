3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Bilanz im Blick
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: 3M legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
3M wird am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 2,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent auf 6,61 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,45 Milliarden USD, gegenüber 24,95 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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