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Ausblick auf Bilanz 20.07.2026 07:06:06

Ausblick: 3M mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: 3M mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

3M wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

3M wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,34 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,73 USD je Aktie, gegenüber 6,00 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 25,11 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 24,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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3M-Aktie mit Verlusten: 2025 endet mit Ergebnissteigerung - Ausblick enttäuscht

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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