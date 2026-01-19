3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick auf Bilanz 19.01.2026 07:01:06

Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

3M öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.

3M wird am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,01 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,03 USD, gegenüber 7,55 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 24,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,58 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3M Co.

mehr Nachrichten