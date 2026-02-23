5N Plus Aktie
WKN DE: A0NAH2 / ISIN: CA33833X1015
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: 5N Plus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
5N Plus wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,085 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 91,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 99,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,570 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,230 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 380,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 396,3 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
