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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: 5N Plus legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

5N Plus wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,160 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 CAD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 114,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 132,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,676 USD im Vergleich zu 0,800 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 475,0 Millionen USD, gegenüber 546,4 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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