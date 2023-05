Ausblick: 5N Plus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

5N Plus wird am 03.05.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,016 USD aus. Im letzten Jahr hatte 5N Plus einen Verlust von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 58,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,132 USD, gegenüber -0,205 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 253,6 Millionen USD im Vergleich zu 264,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at