Ausblick: 5N Plus präsentiert Quartalsergebnisse

5N Plus lädt am 01.11.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass 5N Plus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,013 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,005 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 5N Plus in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 67,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 50,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,068 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 274,8 Millionen USD, gegenüber 210,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at