Ausblick: 5N Plus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

5N Plus wird am 22.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,023 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 53,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,015 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 56,5 Millionen USD – ein Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5N Plus 46,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,068 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 202,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 177,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at