8X8 Aktie
WKN: 907912 / ISIN: US2829141009
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: 8X8 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
8X8 veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen, dass 8X8 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 187,6 Millionen USD – ein Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8X8 184,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,353 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,010 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 755,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 735,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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