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WKN: 907912 / ISIN: US2829141009

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: 8X8 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

8X8 präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,083 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte 8X8 noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,51 Prozent auf 182,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 181,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,357 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 738,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 735,8 Millionen USD in den Büchern standen.

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