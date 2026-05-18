Ausblick: 8X8 zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

8X8 wird am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll 8X8 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 181,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte 8X8 177,0 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,367 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,210 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 731,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 715,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at