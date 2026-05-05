Ausblick: 908 Devices informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

908 Devices wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei 908 Devices noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll 908 Devices nach den Prognosen von 4 Analysten 13,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,405 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 65,9 Millionen USD, gegenüber 56,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at