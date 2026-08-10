908 Devices Aktie

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WKN DE: A2QK1S / ISIN: US65443P1021

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: 908 Devices informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

908 Devices wird am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

908 Devices soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,400 USD, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 68,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 56,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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