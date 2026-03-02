Ausblick: 908 Devices stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

908 Devices wird am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass 908 Devices im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,074 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,560 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,83 Prozent auf 15,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte 908 Devices noch 18,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,620 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,120 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 54,7 Millionen USD, gegenüber 59,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

