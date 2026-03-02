908 Devices Aktie
WKN DE: A2QK1S / ISIN: US65443P1021
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: 908 Devices stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
908 Devices wird am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass 908 Devices im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,074 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,560 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,83 Prozent auf 15,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte 908 Devices noch 18,8 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,620 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,120 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 54,7 Millionen USD, gegenüber 59,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu 908 Devices Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|908 Devices Inc Registered Shs
|6,90
|-0,86%
