A-Mark Precious Metals Aktie
WKN DE: A1XEER / ISIN: US00181T1079
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: A-Mark Precious Metals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
A-Mark Precious Metals wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,684 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,69 Prozent auf 4,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,48 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,78 Milliarden USD, gegenüber 25,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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