A & W Food Services of Canada Aktie
WKN DE: A40PMN / ISIN: CA0002251027
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: A W Food Services of Canada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
A W Food Services of Canada veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,415 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 CAD erwirtschaftet wurden.
A W Food Services of Canada soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 CAD, gegenüber 2,30 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 302,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 294,1 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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