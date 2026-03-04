A & W Food Services of Canada Aktie
WKN DE: A40PMN / ISIN: CA0002251027
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: A W Food Services of Canada präsentiert Quartalsergebnisse
A W Food Services of Canada veröffentlicht am 05.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen, dass A W Food Services of Canada für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,635 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 87,6 Millionen CAD gegenüber 93,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,05 Prozent.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 CAD, gegenüber 0,950 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 288,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 292,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs
|
04.03.26
|Ausblick: A W Food Services of Canada präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: A W Food Services of Canada stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)