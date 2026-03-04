Ausblick: A W Food Services of Canada präsentiert Quartalsergebnisse

A W Food Services of Canada veröffentlicht am 05.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass A W Food Services of Canada für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,635 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 87,6 Millionen CAD gegenüber 93,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,05 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 CAD, gegenüber 0,950 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 288,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 292,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

