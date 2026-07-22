A & W Food Services of Canada Aktie
WKN DE: A40PMN / ISIN: CA0002251027
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: A W Food Services of Canada zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
A W Food Services of Canada veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,540 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,510 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll A W Food Services of Canada 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 70,0 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte A W Food Services of Canada 68,8 Millionen CAD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,31 CAD im Vergleich zu 2,30 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 305,4 Millionen CAD, gegenüber 294,1 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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