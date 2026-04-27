A10 Networks Aktie
WKN DE: A1XEYC / ISIN: US0021211018
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: A10 Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
A10 Networks wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 72,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,570 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 321,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 290,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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