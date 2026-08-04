Ausblick: A10 Networks stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

A10 Networks stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,241 USD. Dies würde einem Zuwachs von 72,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem A10 Networks 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll A10 Networks nach den Prognosen von 6 Analysten 77,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 324,8 Millionen USD, gegenüber 290,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at