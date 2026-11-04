A10 Networks Aktie

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WKN DE: A1XEYC / ISIN: US0021211018

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: A10 Networks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

A10 Networks wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass A10 Networks im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll A10 Networks 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 83,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte A10 Networks 74,7 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD aus. Im Vorjahr waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 329,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 290,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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