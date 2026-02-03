A10 Networks Aktie

A10 Networks

WKN DE: A1XEYC / ISIN: US0021211018

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: A10 Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

A10 Networks wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,238 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,83 Prozent verringert. Damals waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll A10 Networks in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 78,1 Millionen USD im Vergleich zu 74,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,879 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,670 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 287,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 261,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu A10 Networks Inc

Analysen zu A10 Networks Inc

Aktien in diesem Artikel

A10 Networks Inc 14,53 -2,87%

