A2Z Cust2Mate Solutions Aktie
WKN DE: A40QVZ / ISIN: CA0022051027
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: A2Z Cust2Mate Solutions präsentiert Quartalsergebnisse
A2Z Cust2Mate Solutions wird am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,145 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 107,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 407,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,455 USD, gegenüber -1,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 35,6 Millionen USD im Vergleich zu 7,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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