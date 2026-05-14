A2Z Cust2Mate Solutions Aktie
WKN DE: A40QVZ / ISIN: CA0022051027
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: A2Z Cust2Mate Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
A2Z Cust2Mate Solutions stellt am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,120 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,84 Prozent erhöht. Damals waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 108,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,1 Millionen USD gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,360 USD, gegenüber -1,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 28,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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14.05.26
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