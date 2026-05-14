A2Z Cust2Mate Solutions Aktie

A2Z Cust2Mate Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVZ / ISIN: CA0022051027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.05.2026 07:01:06

Ausblick: A2Z Cust2Mate Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

A2Z Cust2Mate Solutions stellt am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,120 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,84 Prozent erhöht. Damals waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 108,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,1 Millionen USD gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,360 USD, gegenüber -1,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 28,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu A2Z Cust2Mate Solutions Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu A2Z Cust2Mate Solutions Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A2Z Cust2Mate Solutions Corp Registered Shs 6,72 3,86% A2Z Cust2Mate Solutions Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen