Ausblick: A2Z Cust2Mate Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

A2Z Cust2Mate Solutions stellt am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,120 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,84 Prozent erhöht. Damals waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 108,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,1 Millionen USD gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,360 USD, gegenüber -1,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 28,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at