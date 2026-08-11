Ausblick: A2Z Cust2Mate Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

A2Z Cust2Mate Solutions wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,175 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

A2Z Cust2Mate Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 205,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,580 USD aus. Im Vorjahr waren -1,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 27,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 7,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at