AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3E19M / ISIN: SE0021020716

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: AAC Clyde Space Registered präsentiert Quartalsergebnisse

AAC Clyde Space Registered wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass AAC Clyde Space Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,800 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,730 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll AAC Clyde Space Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 82,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,84 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -2,320 SEK, gegenüber -7,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 426,5 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 295,3 Millionen SEK generiert wurden.

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