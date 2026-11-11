AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3E19M / ISIN: SE0021020716
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: AAC Clyde Space Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AAC Clyde Space Registered wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,200 SEK. Dies würde einen Gewinn von 90,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AAC Clyde Space Registered -2,120 SEK je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 124,0 Millionen SEK – ein Plus von 62,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AAC Clyde Space Registered 76,3 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,650 SEK im Vergleich zu -7,630 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 472,3 Millionen SEK, gegenüber 295,3 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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