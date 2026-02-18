AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3E19M / ISIN: SE0021020716

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AAC Clyde Space Registered veröffentlicht am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AAC Clyde Space Registered 3,04 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 36,37 Prozent auf 91,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -9,110 SEK je Aktie, gegenüber -1,000 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 316,3 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 352,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

