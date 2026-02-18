AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3E19M / ISIN: SE0021020716
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AAC Clyde Space Registered veröffentlicht am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AAC Clyde Space Registered 3,04 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 36,37 Prozent auf 91,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -9,110 SEK je Aktie, gegenüber -1,000 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 316,3 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 352,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAC Clyde Space AB Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AAC Clyde Space AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AAC Clyde Space AB Registered Shs
|9,72
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.