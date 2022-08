Ausblick: AAC Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AAC Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AAC Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,44 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 4,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,789 CNY im Vergleich zu 1,09 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 19,64 Milliarden CNY, gegenüber 17,67 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at