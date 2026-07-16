AAK AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JNX7 / ISIN: SE0011337708

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: AAK Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AAK Registered wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,40 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,47 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,75 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,69 SEK, gegenüber 13,21 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 47,33 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,02 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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