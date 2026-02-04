AAK AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JNX7 / ISIN: SE0011337708
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: AAK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AAK Registered stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,58 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,57 SEK erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,43 Milliarden SEK gegenüber 11,73 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,87 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,62 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 46,16 Milliarden SEK, gegenüber 45,05 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAK AB Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: AAK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: AAK Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: AAK Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: AAK Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)