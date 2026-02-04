Ausblick: AAK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AAK Registered stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,58 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,57 SEK erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,43 Milliarden SEK gegenüber 11,73 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,87 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,62 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 46,16 Milliarden SEK, gegenüber 45,05 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at