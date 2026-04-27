Ausblick: AAK Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AAK Registered wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,60 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AAK Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 3,59 SEK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AAK Registered in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 11,22 Milliarden SEK im Vergleich zu 11,74 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,83 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 13,21 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,38 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 46,02 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at