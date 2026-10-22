AAK AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JNX7 / ISIN: SE0011337708
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: AAK Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AAK Registered wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 3,43 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,50 SEK je Aktie erzielt worden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,50 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei AAK Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,02 Milliarden SEK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,79 SEK, gegenüber 13,21 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 47,00 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 46,02 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAK AB Registered Shs
|
22.10.26
|Ausblick: AAK Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: AAK Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: AAK Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: AAK Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: AAK Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu AAK AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AAK AB Registered Shs
|15,97
|-6,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.