Ausblick: AAON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AAON wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass AAON für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,292 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 381,1 Millionen USD – ein Plus von 18,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AAON 322,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD, gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at