Ausblick: AAON öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AAON wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass AAON im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,448 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 372,4 Millionen USD gegenüber 297,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie, gegenüber 2,02 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,39 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

