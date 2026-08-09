AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: AAON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AAON lässt sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AAON die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,513 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 170,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AAON in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 508,8 Millionen USD im Vergleich zu 311,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,29 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,08 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,44 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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