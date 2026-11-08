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WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: AAON zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AAON wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,573 USD aus. Im letzten Jahr hatte AAON einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 56,46 Prozent auf 601,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 384,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,37 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,31 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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