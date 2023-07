Ausblick: AAR legt Quartalsergebnis vor

AAR wird am 18.07.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2023 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,778 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,720 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 525,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD im Vergleich zu 2,38 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,95 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,82 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at