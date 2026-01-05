AAR Aktie
WKN: 862821 / ISIN: US0003611052
|
05.01.2026 07:01:06
Ausblick: AAR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AAR präsentiert in der am 06.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AAR -0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 10,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 761,2 Millionen USD gegenüber 686,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,47 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,15 Milliarden USD im Vergleich zu 2,78 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
