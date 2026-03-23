AAR Aktie
WKN: 862821 / ISIN: US0003611052
|
23.03.2026 07:01:06
Ausblick: AAR präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AAR äußert sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AAR in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 812,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 678,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 USD, gegenüber 0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,78 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAR Corp.
|
23.03.26
|Ausblick: AAR präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.01.26
|Ausblick: AAR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.12.25
|Erste Schätzungen: AAR stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu AAR Corp.
Aktien in diesem Artikel
|AAR Corp.
|88,25
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.