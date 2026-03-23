Ausblick: AAR präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AAR äußert sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AAR in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 812,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 678,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 USD, gegenüber 0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at