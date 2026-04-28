Aarons Holdings Company Aktie
WKN DE: A2QKD7 / ISIN: US74319R1014
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Aarons gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aarons veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,796 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aarons einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 732,7 Millionen USD – ein Plus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aarons 684,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,02 Milliarden USD, gegenüber 2,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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