Ausblick: Aarons legt Quartalsergebnis vor

Aarons wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,947 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aarons 0,950 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aarons in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 713,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 604,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,65 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,41 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at