Aarons Holdings Company Aktie

Aarons Holdings Company

WKN DE: A2QKD7 / ISIN: US74319R1014

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aarons legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aarons wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,594 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,67 Prozent verringert. Damals waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aarons nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 584,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 623,3 Millionen USD umgesetzt worden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,41 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,47 Milliarden USD, gegenüber 2,46 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

