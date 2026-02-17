Aarons Holdings Company Aktie
WKN DE: A2QKD7 / ISIN: US74319R1014
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aarons legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aarons wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,594 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,67 Prozent verringert. Damals waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Aarons nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 584,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 623,3 Millionen USD umgesetzt worden.
8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,41 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,47 Milliarden USD, gegenüber 2,46 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued
|
07:01
|Ausblick: Aarons legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Aarons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Aarons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Aarons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.