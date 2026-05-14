Aarti Drugs Aktie

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WKN DE: A140C3 / ISIN: INE767A01016

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Aarti Drugs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aarti Drugs präsentiert in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 5,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,88 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aarti Drugs nach der Prognose von 1 Analyst 7,02 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,77 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 20,00 INR, gegenüber 18,35 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 26,10 Milliarden INR im Vergleich zu 23,79 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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