Aarti Drugs Aktie
WKN DE: A140C3 / ISIN: INE767A01016
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Aarti Drugs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aarti Drugs wird am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 5,40 INR je Aktie gegenüber 5,91 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 6,66 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,91 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 22,40 INR im Vergleich zu 21,36 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 28,70 Milliarden INR, gegenüber 25,65 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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