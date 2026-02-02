Aarti Drugs Aktie

WKN DE: A140C3 / ISIN: INE767A01016

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aarti Drugs legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aarti Drugs präsentiert in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,90 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aarti Drugs noch 4,06 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 2,61 Prozent auf 5,71 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Aarti Drugs noch 5,57 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 21,50 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,35 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 26,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 23,79 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

